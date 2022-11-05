Al-Eqtisadiah: кризис на Украине спровоцировал рост мирового спроса на золото

В 2022 году в результате украинского кризиса произошел рост инвестиций в золотодобычу и всплеск интереса к этому драгметаллу со стороны инвесторов и покупателей. Кроме того, дополнительный интерес к золоту стимулируется за счет высокого уровня инфляции почти всех ведущих мировых валют, сообщает газета Al-Eqtisadiya.

«Максимальный рост добычи золота в мире зафиксирован был в 2021 году — рост тогда составлял в денежном выражении $198 млн. В 2022 году в результате украинского кризиса произошел новый рост инвестиций в золотодобычу», — говорится в материале.

Ситуацией с повышенным спросом на золото в мире может воспользоваться Россия. У страны для наращивания прибыли есть все предпосылки — развитая добыча и одни из самых крупных запасов этого драгоценного металла. При этом Москва начала переводить активы в золото еще в начале 2022 года — ее примеру могут последовать и другие страны, уточняется в статье.

2 ноября один из крупнейших производителей золота в России Polymetal перестал рассматривать вариант с возможной продажей бизнеса в стране. В то же время с начала 2022 года реализация этого драгоценного металла компанией уменьшилась в годовом выражении на 19%, до 816 тыс. тройских унций.