МИД Румынии: страна обеспечивает свыше 90% потребностей Молдавии в электроэнергии

Глава МИД Румынии Богдан Адреску заявил, что его страна на сегодняшний день обеспечивает свыше 90% потребностей Молдавии в электроэнергии, передает телеканал Digi24.

По его словам, «ситуация серьезная», так как в настоящее время Молдавия имеет «очень сложную энергетическую ситуацию», являясь на 100% зависимой от внешних ресурсов плане газа и электроэнергии.

«Что касается электроэнергии, Румыния уже обеспечивает, я думаю, более 90% потребительских потребностей Молдавии на данный момент», — сказал министр.

Он также указал, что Бухарест помогал Кишиневу и с поставками дров, мазута.

«Правительство выделило 130 тысяч кубометров дров по запросу Молдавии», — отметил дипломат.

Он добавил, что Румыния продолжает обращаться к международному сообществу с призывами предоставить гранты Молдавии, чтобы она могла приобретать энергию на свободном рынке.

21 октября компания Premier Energy — поставщик электроэнергии для центральных и южных районов Молдавии — заявила, что потребителям электроэнергии в Молдавии нужно быть готовым к «веерным» отключениям в предстоящий зимний отопительный сезон. Это обусловлено усилением энергетического кризиса.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители республики должны продолжать экономить электроэнергию в связи с ростом цен на энергоносители и усиление кризиса.