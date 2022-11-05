Центробанк рассказал россиянам о мошенниках, которые действуют от его лица

Сотрудники Банка России не занимаются обзвонами и рассылками сообщений, а также не отправляют фотографии своих удостоверений. Об этом говорится в официальном Telegram-канале регулятора.

В посте прикреплена фотография, на которой показано поддельное удостоверение «старшего специалиста Центрального банка». «Документ» имеет внешнее сходство с водительскими правами.

Как отметили в Центробанке, настоящие сотрудники ЦБ не присылают фото удостоверений.

«С помощью таких подделок злоумышленники пытаются убедить людей, будто их деньги в опасности, и нужны срочные действия вроде перевода на безопасный счет», — сказано в сообщении.

В регуляторе также подчеркнули, что мошенники используют «самые разнообразные легенды», чтобы обмануть граждан.

Таким образом Банк России отреагировал на пост, который был опубликован на развлекательном портале Pikabu. В нем один из пользователей ресурса рассказал о новой уловке аферистов. По словам россиянина, ему позвонил мошенник и назвал себя работником одного из крупных российских банков. Звонящий утверждал, что злоумышленники якобы заполучили доступ к личному кабинету клиента и начали переводить деньги на Украину. Как сообщил интернет-пользователь, общение с мошенником осуществлялось и через WhatsApp. Так, злоумышленник отправил в мессенджер фотографию поддельных документов, в которых указывалось, что он якобы является сотрудником российского Центробанка.