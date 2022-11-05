Аналитик Антонов предрек курс российской валюты к доллару на уровне 60-65,5 рублей в ноябре

Основные колебания курса рубля стоит ожидать не в парах с долларом и евро, а на торгах с юанем. Курс российской валюты к американской в ноябре будет в диапазоне 60-65,5 рублей, приводит слова финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова агентство «Прайм».

«К середине ноября по китайской валюте ожидаются резкие колебания, поскольку цена забилась в узкий диапазон на уровне 8,45 руб. В целом резких колебаний доллара и евро к рублю в середине ноября не предвидится <....> Актуальные ценовые диапазоны для доллара и евро находятся между уровнями 60,00-65,50 рублей», — заявил Антонов.

По его словам, укреплению курса рубля к доллару в ближайшее время будут способствовать биржевые цены на нефть, которые сейчас сохраняются на относительно высоком уровне.

«Рубль поддерживает нефтяной рынок <....> Чем дороже нефть, тем больше валютная выручка экспортеров и сильнее поддержка в налоговый период, который начинается с 15 ноября. Покупатели в нефти готовятся к новому наступлению, поскольку с 5 декабря ЕС введет эмбарго на нефть из России. При отказе от поставок нефти в недружественные страны цена в моменте может превысить $150», — заключил Антонов.

4 ноября кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал курс российской валюты в районе 61 рубля за доллар к концу года. Это будет обусловлено устойчивостью экономики страны к международным санкциям.