Крупнейшие страны Евросоюза начали тратить запасы газа из хранилищ

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Bernadett Szabo/Reuters

Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша начали тратить запасы газа из подземных хранилищ, что говорит о старте зимнего отопительного сезона в Евросоюзе. При этом извлечение газовых запасов произошло с двухнедельным опозданием в связи с сезонным понижением температуры, сообщает «Интерфакс».

«Сразу пять крупных газовых рынков Европы — Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша — перешли к отбору газа из подземных хранилищ. Сезонное понижение температуры, хоть и с двухнедельным опозданием, официально открывает начало зимнего сезона в Европе», — говорится в материале.

Биржевые цены на газ отреагировали на извлечение запасов топлива со стороны крупнейших рынков ЕС ростом котировок. Контракт с поставкой «на день вперед» (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $583 за тысячу кубометров. Этот показатель оказался вдвое больше в сравнении с данными в середине недели ($225), уточняется в статье.

4 ноября аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что необычно теплая осень в Европе и практически полные хранилища газа помогут странам региона пройти зимний отопительный сезон в бесперебойном режиме. Однако производство в ЕС все же окажется под давлением, что может отразиться на экономическом росте ряда стран.

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