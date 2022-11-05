В посольстве РФ рассказали о влиянии санкций на расчеты с Ираком

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Dmitry Lovetsky/AP

Экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов заявил, что санкции негативно влияют на расчеты России с Ираком в сфере энергоресурсов. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, особенно усложнились финансовые расчеты в международных банках в долларах США. Стороны ведут диалог по устранению проблем, добавил он.

Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию и оказывать Багдаду содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии.

Он также добавил, что РФ готова «к реализации крупных совместных проектов».

До этого сообщалось, что Россия внимательно следит за развитием ситуации в Ираке, который охватили антиправительственные протесты. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, происходящие события стали следствием сохраняющихся между основными политическими силами страны противоречий, связанных с итогами досрочных парламентских выборов 2021 года.

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