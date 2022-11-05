Товарооборот между Россией и Ираком за 8 месяцев 2022 года превысил показатели 2021 года

close
100%
Hadi Mizban/AP

Объем торговли между Россией и Ираком за восемь месяцев (январь — август) 2022 года достиг $313 млн, превысив показатели за весь 2021 год. Об этом сообщил экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов, написало агентство РИА Новости.

«За восемь месяцев текущего года товарооборот между Россией и Ираком уже превысил показатели за весь прошлый год. В стоимостном выражении это $313,1 млн, тогда как в 2021 году наша взаимная торговля достигла $282,7 млн», — сказал дипломат.

По словам Лобова, за указанный период 2022 года относительно 2020 года зафиксировали увеличение товарооборота в 2,5 раза.

Экономический советник посольства России в Ираке добавил, что энергетика — это приоритетная сфера экономического партнерства между Москвой и Багдадом. Суммарный объем российских затрат и инвестиций в эту отрасль он оценил в $14 млрд.

На этой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил, что товарооборот между Россией и Ираном с января по август 2022 года вырос в годовом выражении на 36,4%, до $3,3 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть