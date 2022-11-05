В Киеве заявили об аресте $38 млн на депозитных счетах, в основном российских

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Efrem Lukatsky/AP

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины заявило, что в период с сентября по октябрь удвоило депозитный портфель за счет арестованных средств, в основном российских, на сумму до 1,4 млрд гривен ($38 млн). Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября депозитный портфель состоял из 717,4 млн в гривневом эквиваленте ($19,5 млн). К 1 ноября на депозитных счетах уже было размещено более 1,4 млрд гривен ($38 млн).

«Увеличение суммы арестованных средств на депозите АРМА важно, учитывая, что за счет этих средств покупаются военные облигации и таким образом финансируются оборонные потребности государства», — говорится в сообщении.

В настоящее время украинское агентство уже приобрело военные облигации более чем на 450 млн гривен ($12,3 млн) и продолжает подготовку к приобретению ценных бумаг на еще более 410 млн гривен ($11,2 млн), заявили в АРМА.

Ранее сообщалось, что на Украине арестовали активы России и Белоруссии на $1,2 млрд.

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