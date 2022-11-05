Доля россиян, заправляющих автомобили бензином марки Аи-92, выросла на 5% в 2022 году

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Мария Девахина/РИА «Новости»

С 42% до 47% выросла доля россиян, которые предпочитают заправлять свои автомобили бензином марки Аи-92, за три квартала 2022 года (январь — сентябрь). К таким выводам пришли аналитики банка «Русский стандарт», написало агентство ТАСС.

«Согласно статистике наполнения кассовых чеков в RSB Mobile, с января по сентябрь 2022 года россияне предпочитали покупать бензин марки Аи-95», — сказано в исследовании.

Отмечается, что на Аи-95 пришлось 53% от общего числа кассовых чеков на топливо, остальные 47% — на Аи-92.

В первой половине сентября замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил, что рост цен на бензин на российских автозаправочных станциях (АЗС) в этом году ограничится лишь ростом инфляции. Тогда он сказал, что показатель роста цен в первой половине года сначала ускорялся, но потом рост замедлился.

В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о снижении уровня инфляции в стране. По его словам, к концу октября инфляция составила 13% против 18% в апреле 2022 года.

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