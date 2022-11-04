Более трети россиян отметили подорожание мяса за последний месяц

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За последний месяц 36% россиян отметили повышение цен на мясо и птицу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Кроме удорожания мяса и птицы россияне также указали на рост цен на молоко и молочную продукцию. Таких респондентов оказалось 31% от общего числа опрошенных граждан.

27% принявших участие в исследовании заявили об увеличении стоимости сахара и рыбы с морепродуктами. В то же время каждый четвертый (25%) указал на на рост цен за последние четыре недели на хлеб и хлебобулочные изделия. Кроме того, 21% респондентов отметили удорожание яиц, а 19% участников опроса посетовали на повышение стоимости растительного масла и круп с макаронными изделиями.

7 октября аналитики Федеральной службы государственной статистики (Росстата) представили данные, согласно которым в сентябре цены в России выросли впервые за четыре месяца. Индекс потребительских цен в России по итогам первого месяца осени составил 100,05% по сравнению с показателями за август.

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