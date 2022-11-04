Посольство в Пхеньяне: РФ и КНДР могли бы восстановить сотрудничество в области импорта одежды

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Kyodo/Reuters

Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР, и у нее есть соответствующие потребности. Об этом сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне РИА Новости.

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности», — заявили в дипмиссии.

При этом в посольстве подчеркнули, что возможное сотрудничество должно реализовываться в строгом соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, который запрещает импорт некоторых северокорейских товаров.

«Вопрос дистрибуции товара из КНДР на территории России в сегодняшних условиях должен решаться непосредственно участниками этого процесса. Задача посольства состоит в том, чтобы все эти связи соответствовали правовым условиям, выдвинутым резолюциями СБ ООН», — указали дипломаты.

Таким образом РФ и КНДР могли бы восстановить сотрудничество в области импорта одежды, которое было в 80-90-х годах прошлого века, отметили там.

В посольстве напомнили, что в эти десятилетия предприятия Северной Кореи поставляли РФ изделия легкой промышленности на суммы более 300 млн руб. в год.

Ранее сообщалось, что Северная Корея сталкивается с повышенной волатильностью обменных курсов и цен на товары на фоне экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса.

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