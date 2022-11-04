МИД Япония: Токио в качестве председателя G7 будет работать над санкциями против России

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что страна в качестве председателя G7 в будущем году будет работать над сохранением и усилением антироссийских санкций, а также оказанием помощи Украине. Об этом он сообщил во время встречи глав внешнеполитических ведомств этого неформального объединения, передает ТАСС.

«Министр Хаяси заявил, что Япония в дополнение к уже оказанной ранее помощи будет продолжать поддержку Украины, включая помощь [для того, чтобы] преодолеть суровую зиму. В следующем году, в год председательства Японии в G7, [Токио] будет прилагать усилия для того, чтобы страны-единомышленники, в первую очередь [члены] G7, сохраняли и наращивали серьезные санкции против России, а также помощь Украине», — сказано в сообщении японского МИД.

Также Хаяси во время мероприятия повторил неоднократно отвергнутые Россией утверждения об угрозе применения ядерного оружия со стороны РФ.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу в Токио с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, на которой они договорились сохранять санкции в отношении России.

Накануне глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что государства — члены G7 предоставят Украине совместную энергетическую помощь предстоящей зимой.

28 октября канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком договорились продолжить «давить» на Россию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть