В H&M пообещали закрыть российские магазины до конца года

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Rafael Marchante/REUTERS

Шведский ритейлер одежды H&M сообщил, что к концу года полностью закроет свои магазины в России, передает ТАСС.

По информации ритейлера, уже половина магазинов в РФ закрыта, другие еще работают для реализации остатков со складов. В компании заявили, что сворачивание сети идет постепенно, по плану.

«Мы хотим обеспечить прекращение нашей работы в стране ответственным способом», — подчеркнули в H&M.

Ранее сообщалось, что H&M решил постепенно сворачивать свой бизнес в России, начав с закрытия 20 точек продаж за Уралом до конца октября. В пресс-службе компании заявили, что магазины останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока.

О закрытии бизнеса в России и распродаже своих товаров шведская сеть объявила в июле.

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