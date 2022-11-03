Инфляция в Турции по итогам октября выросла до 24-летнего максимума и составила 85,51%

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Global Look Press

Уровень инфляции в Турции по итогам октября вырос до максимального значения за последние 24 года и достиг планки 85,51%. В сентябре этот показатель составлял 83,45%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального института статистики республики.

В то же время аналитики независимой Группа анализа инфляции (ENAG) указали на гораздо больший рост цен в Турции по итогам второго месяца осени. Эксперты оценили этот показатель на уровне 185,34%, тогда как к концу сентября планка составляла 186,27%.

Иного взгляда на ситуацию с инфляцией в стране придержался глава Центробанка Турции Шахап Кавджиоглу. По его словам, рост цен по итогам 2022 года ожидается на уровне 65,2%. Предыдущие прогнозы валютного регулятора по данному показателю в республике были на уровнях 42,8% и 60,4% соответственно.

29 октября Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 10,5% годовых. Это снижение стало уже третьим за последние три месяца. В сентябре уровень инфляции в стране составил 83%, тогда как год назад данный показатель была на уровне чуть ниже 20%. С начала 2022 года вплоть до августа уровень ключевой ставки в стране находился на уровне 14%.

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