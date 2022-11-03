В Узбекистане не готовы возобновить обслуживание российских карт «Мир»

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Председатель правления Центробанка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что коммерческие банки страны пока не готовы возобновить обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Нурмуратова, в настоящее время для коммерческих банков Узбекистана существуют большие риски при работе с картами «Мир».

«Пока речь о возобновлении [работы с картами «Мир»] не стоит», — сказал представитель Центробанка страны.

Единый процессинговый центр Uzcard в Узбекистане с 23 сентября приостановил прием карт платежной системы «Мир». Работа карт приостановлена «в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD».

При этом кобейджинговые карты Uzcard – «Мир» работают на территории страны в штатном режиме, но работа кобейджинговых карт UZCARD – «Мир» за рубежом приостановлена.

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