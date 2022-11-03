Экономист Скрябин посоветовал вкладываться в слитки золота для сохранения капитала

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Для сохранения капитала россиянам лучше всего вкладываться в слитки золота, а для заработка подойдет покупка драгметаллов на Мосбирже. Об этом «Ленте.ру» заявил финансовый аналитик Дмитрий Скрябин.

«Если цель максимально консервативная, то есть сохранить капитал, иметь реальный актив на «черный день» — лучший вариант это покупка слитков и хранение их где то в доступном месте», — отметил Скрябин.

По его словам, если у человека в целях инвестирование, то тогда лучше всего приобретать драгметаллы, в частности золото, на Мосбирже. Причем это можно сделать и самостоятельно, и при помощи паевого инвестиционного фонда (ПИФ). При этом цены на бирже приближены к реальным, в отличие от покупки физического металла.

Он добавил, что фьючерсы на золото являются предметом спекуляций. Поэтому, при использовании данного вида вложений, лучше всего быть предельно осторожным. При этом вложения в золотые монеты менее привлекательны из-за того, что у них нет универсальной стандартной цены.

25 октября газета «Ведомости» писала, что кредитные организации в России столкнулись с нехваткой золотых инвестиционных слитков после того, как у россиян резко вырос спрос на этот драгметалл из-за отмены НДС. Речь о мерных (инвестиционных) слитках золота — 999-й пробы, без примесей.

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