Минфин предложил пересмотреть соглашения по налогам с Турцией, Малайзией и ОАЭ

Российские власти могут пересмотреть соглашения, чтобы избежать двойного налогообложения с Турцией, Малайзией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на заместителя министра финансов Алексея Сазанова.

«В части переговоров по налоговым соглашениям с дружественными странами мы готовим предложения для отправки на рассмотрение в правительство. Они касаются Малайзии, Турции, а также ОАЭ в случае введения там налога на прибыль организаций», — отметил Сазанов.

По его словам, после того как соглашения будут пересмотрены, стоимость привлечения прямых инвестиций от инвесторов из указанных стран будет снижена. Поэтому, если данная идея будет одобрена, то уже работа по этому вопросу начнется в 2023 году.

Между Россией и Турцией налогообложение действует с 1997 года и применяется в отношении налогов на прибыль как физлиц, так и организаций. С Малайзией соглашение с аналогичными условиями было подписано еще во времена СССР, в 1987 году. А вот с ОАЭ соглашение было заключено не так давно, в 2011 году. Оно касается налогов на прибыль организаций (в России) и на прибыль корпораций и подоходные налоги (в Эмиратах).

В середине сентября ТАСС со ссылкой на заявление Федерального совета Швейцарии сообщили, что Швейцария временно приостанавливает обмен налоговой информацией с Россией.

До этого Сазанов заявил, что РФ планирует приостановить действие соглашения во избежание двойного налогообложения с Латвией осенью.