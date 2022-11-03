Промышленный спрос на алюминий упал из-за резкого роста его запасов на складах

Запасы алюминия на Лондонской бирже металла (LME) в октябре выросли на 77%, до 584 тыс. тонн, вследствие чего спрос на него начал падать. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Запасы первичного алюминия на складах LME за прошедший месяц выросли на 77%, до 584 тыс. тонн. Рост в сравнении с августом, когда был зарегистрирован 32-летний минимум запасов, составляет 100%. Также рост запасов был и у компании Argus, где на неделе с 17 по 23 октября на склады попало более 100 тыс. тонн металла, отметили в публикации.

По данным издания, в октябре мировой рынок алюминия был взволнован сообщениями о возможных санкциях в отношении металла из России. В частности, LME начала консультации о запрете поставок алюминия, меди и никеля из России. При этом напрямую запрет на работу «Русала» не должен повлиять, так как компания имеет долгосрочные контракты, отправляя продукцию напрямую потребителям.

Однако сама LME не делится информацией о происхождении металла в запасах. Хотя по подсчетам консалтинговой компании Harbour Aluminium, основная часть алюминия идет с Индии и Ближнего Востока. Доля российского металла на складах, якобы, составляет всего 10%.

Аналитики указали, что запас почти в 600 тыс. тонн нельзя назвать значительным, так как мировое потребление составляет не менее 65 млн тонн в год. Кроме того, в предыдущие годы запасы на LME достигали и 8 млн тонн.

29 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что LME обсудит возможный запрет новых поставок российского металла на свои склады. При этом LME не планирует предпринимать никаких действий против российских производителей, которые не попали под санкции.