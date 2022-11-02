Швейцария направит $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Федеральный совет Швейцарии принял решение выделить 100 млн швейцарских франков ($100 млн) на реализацию плана по ремонту объектов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского правительства.

Согласно сообщению, в ходе заседания 2 ноября Федеральный совет принял решение о плане действий по смягчению последствий приближающейся зимы для населения Украины.

Уточняется, что Швейцария профинансирует проекты по срочному ремонту энергетической инфраструктуры на Украине.

В заявлении также сказано, что конфедерация поможет украинским энергетическим компаниям в покупке источников энергии, внесет вклад в ремонт систем крепления рельсов, а также предоставит гуманитарную помощь. Кроме того, швейцарские власти изучают вопрос возможных поставок на Украину генераторов, насосов или установок для очистки воды.

Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти страны не собираются передавать Украине вооружения. Он отметил, что конфедерация остается нейтральным государством.