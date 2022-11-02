Швейцария направит $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

close
100%
Global Look Press

Федеральный совет Швейцарии принял решение выделить 100 млн швейцарских франков ($100 млн) на реализацию плана по ремонту объектов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского правительства.

Согласно сообщению, в ходе заседания 2 ноября Федеральный совет принял решение о плане действий по смягчению последствий приближающейся зимы для населения Украины.

Уточняется, что Швейцария профинансирует проекты по срочному ремонту энергетической инфраструктуры на Украине.

В заявлении также сказано, что конфедерация поможет украинским энергетическим компаниям в покупке источников энергии, внесет вклад в ремонт систем крепления рельсов, а также предоставит гуманитарную помощь. Кроме того, швейцарские власти изучают вопрос возможных поставок на Украину генераторов, насосов или установок для очистки воды.

Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти страны не собираются передавать Украине вооружения. Он отметил, что конфедерация остается нейтральным государством.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть