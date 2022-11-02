Совфед одобрил закон о «заморозке» выплат по вкладам СССР до 2026 года

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Выплаты по вкладам СССР для россиян, которые были помещены в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года, откладываются до 1 января 2026 года. Соответствующий закон был одобрен на заседании Совета Федерации в среду.

В документе отметили, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

Там также указали, что в 2023 году объем средств для погашения долговых обязательств составит 62,7 трлн руб., к 2024 году он вырастет до 65,6 трлн руб., а уже на следующий год – до 68,2 трлн руб.

Заморозка выплат происходит ежегодно, начиная с 2003 года. Обоснование в приостановке выплат заключается «отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля».

В конце сентября прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект, который продлевает до 1 января 2025 года период приостановки выплат по сбережениям, размещенным гражданами в Сбербанке СССР в советский период и обесценившимся в результате гиперинфляции.

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