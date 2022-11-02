Хуснуллин пообещал, что программу модернизации ЖКХ в регионах утвердят до конца 2022 года

Программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в российских регионах утвердят до конца 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, написало агентство РИА Новости.

На реализацию этой программы в 2023 году выделят 30 млрд руб., еще 100 млрд руб. — в 2024 году и 150 млрд руб. — в 2025 году.

«Таким образом, получим 280 млрд, плюс к этим деньгам мы сможем привлечь дополнительно такую же сумму. Таким образом, получим 500-600 млрд. Если деньги подтвердятся, то программу планируем утвердить до конца года», — сказал Хуснуллин, отметив, что деньги пойдут, в первую очередь, на замену ветхих коммунальных сетей.

В конце октября сообщалось, что в Волгограде два канализационных трубопровода дали серьезную течь, из-за чего часть города затопило потоком фекальных вод. Более 200 тыс. человек лишились воды и отопления.

Ранее 2 ноября издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы городской администрации написало, что канализационные трубы в Волгограде порвались из-за установленных в 1970-х годах металлических конструкций, вместо них должны были быть бетонные.