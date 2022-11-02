Саудовская Аравия нарастила число поставщиков баранины и молочки из России

Саудовская Аравия решила расширить список поставщиков молочной продукции и баранины из России. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило перечень утвержденных российских компаний, предоставив право доступа на внутренний рынок еще 1 предприятию по производству баранины и 2 молокоперерабатывающим предприятиям», — отметили в публикации.

По данным ведомства, теперь уже 8 компаний по производству баранины и 16 молочных предприятий из России могут поставлять свои товары в королевство.

В Россельхознадзоре уточнили, что они будут в дальнейшем заниматься расширением списка российских компаний, которые смогут поставлять свою продукцию на экспорт.

В конце октября на сайте министерства промышленности и минеральных ресурсов королевства сообщалось, что Саудовская Аравия собирается объявить тендеры, чтобы провести разведывательные работы на пяти месторождениях руды, меди, цинка, свинца и железа в 2023 году. Речь идет о месторождениях Бир Умк, Джебаль Идсас, Умм Хадид, Джебаль Сахабия и Ар-Ридания. В объявленных тендерах смогут принять участие как местные, так и международные организации.