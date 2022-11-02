Саудовская Аравия нарастила число поставщиков баранины и молочки из России

close
100%
Amr Nabil/AP

Саудовская Аравия решила расширить список поставщиков молочной продукции и баранины из России. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило перечень утвержденных российских компаний, предоставив право доступа на внутренний рынок еще 1 предприятию по производству баранины и 2 молокоперерабатывающим предприятиям», — отметили в публикации.

По данным ведомства, теперь уже 8 компаний по производству баранины и 16 молочных предприятий из России могут поставлять свои товары в королевство.

В Россельхознадзоре уточнили, что они будут в дальнейшем заниматься расширением списка российских компаний, которые смогут поставлять свою продукцию на экспорт.

В конце октября на сайте министерства промышленности и минеральных ресурсов королевства сообщалось, что Саудовская Аравия собирается объявить тендеры, чтобы провести разведывательные работы на пяти месторождениях руды, меди, цинка, свинца и железа в 2023 году. Речь идет о месторождениях Бир Умк, Джебаль Идсас, Умм Хадид, Джебаль Сахабия и Ар-Ридания. В объявленных тендерах смогут принять участие как местные, так и международные организации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть