Капитализация Amazon опустилась ниже $1 трлн впервые с 2020 года

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Global Look Press

Рыночная капитализация крупнейшей в мире на рынках платформ электронной коммерции американской компании Amazon впервые с апреля 2020 года опустилась до отметки в $987 млрд, написала газета «Коммерсантъ».

Теперь в мире осталось всего четыре публичные компании с рыночной стоимостью больше $1 трлн — американская корпорация Apple ($2,4 трлн), национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ($2,04 трлн), одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения (ПО) Microsoft ($1,7 трлн) и американский холдинг по предоставлению услуг веб-поиска и рекламы Alphabet ($1,17 трлн).

Инвесторы начали массово распродавать ценные бумаги Amazon после выхода финансовой отчетности по итогам третьего квартала (июль — сентябрь) и неутешительных прогнозов компании на конец 2022 года.

В конце октября пресс-служба торговой интернет-площадки Amazon представила финансовую отчетность за третий квартал, где чистая прибыль компании упала почти на 10%, что спровоцировало падение стоимости акций в моменте на 21%.

Во второй половине октября газета The Guardian написала, что против Amazon подали коллективный иск на сумму £900 млн. Компанию обвиняют в том, что она подталкивает клиентов к «предложениям», которые приносят пользу интернет-магазину, но не являются выгодными для пользователей.

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