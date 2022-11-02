Власти разработали механизм финансирования запасов зарубежных электронных компонентов

Минцифры разработало механизм поддержки российских производителей телеком-оборудования через субсидирование ставки по кредитам на закупку электронных компонентов, в том числе и зарубежных. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект постановления правительства.

В документе отметили, что министерство хочет запустить механизм льготного кредитования для российских производителей принтеров, сканеров, модемов, мобильных и стационарных телефонов, смартфонов и телеком-оборудования. Причем производители могут получить его в 13 банках по ставке 1–5% годовых на пополнение складских запасов. Кроме того, Минцифры собираются компенсировать банкам выпадающий доход по кредитам за счет субсидий.

Источники издания указали, что сама мера разрабатывалась экстренно на фоне требования дистрибуторов оборудования о предоплате в 100% ввиду санкций против России. Поэтому данная мера должна помочь российским производителям вычислительной техники. При этом на субсидии банкам потребуется минимум 5 млрд руб. ежегодно, а расширение механизма производителей потребует еще 1 млрд руб. в год.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас на российском рынке практически нет производителей специализированных микросхем для телеком-оборудования. При этом часть оборудования ввозится в страну через неавторизованные каналы. Однако инициатива Минцифры своевременна, так как из-за полной предоплаты товаров и компонентов может сложиться дефицит оборотных средств на создание необходимых запасов.

9 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширило возможности использования российскими предприятиями льготных кредитов на закупку импортной продукции.