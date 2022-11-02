Wildberries проинвестирует распродажу «День холостяка» на рекордные 13,7 млрд рублей

Один из крупнейших в России онлайн-ритейлеров Wildberries вложит рекордные 13,7 млрд руб. в предоставление скидок для покупателей и поддержку продавцов в рамках распродажи «День холостяка», которая пройдет на площадке в первой половине ноября. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы маркетплейса.

В прошлом году ритейлер проинвестировал две ноябрьские распродажи — «День холостяка» и «Черную пятницу» — на сумма около 8 млрд руб.

В компании сказали, что вложения помогут представителям бизнеса увеличить объем продаж своей продукции на площадке. Для предпринимателей Wildberries снизит комиссию до 3%.

Во второй половине октября сообщалось, что продавцы, которые работают с Wildberries, пожаловались на проблемы новой системы расчетов с маркетплейсом, которые не позволяют выводить деньги за проданные товары.

В первой половине октября Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало в суд на компанию Wildberries за продажу сушеных мухоморов. Поводом для иска стало серьезное отравление подростка, который заказал на Wildberries мухоморы и вскоре после употребления оказался в токсикологическом отделении больницы.