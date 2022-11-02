РБК: страховые компании из Ирана создали сообщество для российского рынка

Страховые и перестраховочные компании из Ирана создали консорциум для российского рынка, который из-за ограничительных мер европейских стран потерял доступ к услугам западного перестрахования. Об этом изданию РБК рассказал представитель российской компании «Челлендж Групп — Страховые консультанты и брокеры», которая выступила управляющим менеджером консорциума.

По словам собеседника издания, сообщество создали при поддержке Центральной страховой компании Ирана Bimeh Markazi (регулятор). Всего в объединение вошли 12 иранских компаний. Совокупно эти организации владеют $27,6 млрд и занимают 48% от доли рынка.

В мае сообщалось, что входящая в список системно значимых для мировой экономики, крупнейшая страховая компания в мире Allianz SE заявила о высокой степени вероятности ухода с рынка России.

В первой половине июля газета «Коммерсант» написала, что количество участников страхового рынка к 2025 году может сократиться на треть из-за невысокой рентабельности бизнеса и ужесточения регуляторных требований.

Ранее 2 ноября вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия и Иран обсудили сотрудничество между странами практически по всем отраслям экономики. Вице-премьер отметил, что торговый оборот между странами непрерывно растет — за восемь месяцев 2022 года на 45%.