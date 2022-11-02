BP в третьем квартале получила чистый убыток в $2,16 млрд после прибыльного второго квартала

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Arnd Wiegmann/Reuters

Нефтегазовая компания British Petroleum (BP) отчиталась о чистом убытке, приходящемся на акционеров, за третий квартал (июль — сентябрь) в размере $2,16 млрд после прибыльного второго квартала ($9,26 млрд). Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

За 9 месяцев убыток BP составил $13,29 млрд относительно прибыли в $5,24 млрд за аналогичный период прошлого года.

Выручка BP в третьем квартале снизилась на 17% и составила $57,8 млрд по сравнению с $69,5 млрд во втором квартале (апрель — июнь).

В первой половине октября пресс-служба BP заявила о покупке производителя биогаза из США Archaea Energy за $4,1 млрд. Сумма сделки — $4,1 млрд. Из них $3,3 млрд должны были выплатить акционерам Archaea, еще $800 млн потратить на погашение долгов компании.

5 августа президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий компаниям из недружественных стран выходить из совместных с Россией проектов в финансовой и топливно-энергетической отраслях. Указ напрямую коснулся ряда крупных компаний: BP, Total, Equinor, Exxon Mobil и других.

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