Госдепартамент США: на встрече глав МИД G7 будет обсуждаться идея потолка цен на нефть из РФ

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Global Look Press

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон заявил, что главы МИД G7 рассмотрят на встрече в ФРГ идею введения потолка цен на российскую нефть. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Имеется также идея потолка цен, и <…> я уверен, что другие наши партнеры по G7 <…> будут стремиться продолжить эту дискуссию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на танкеры с нефтью из России не станут распространять потолок цен, если сырье загрузят до 5 декабря и разгрузят до 19 января.

Таким образом, министерство уточнило один из ключевых вопросов по плану ограничения стоимости: что произойдет с партиями российского сырья по цене выше установленного предела, которые были загружены до установленного срока (5 декабря), но оставались в пути, когда режим вступил в силу.

В начале сентября главы министерств финансов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) договорились ввести потолок цен на нефть. Страны — участницы альянса запланировали ввести ограничение стоимости для энергоносителя к 5 декабря.

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