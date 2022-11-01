В «Укрэнерго» заявили об угрозе «зимнего гуманитарного кризиса» из-за дефицита энергии

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Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в комментарии британской газете The Guardian сообщил, что Украина может столкнуться с «зимним гуманитарным кризисом» из-за повреждения элементов национальной энергосистемы.

«Если у потребителей слишком долго не будет энергии, а отопительные системы останутся без энергоснабжения, это создаст большие социально-гуманитарные проблемы», — сказал он.

По словам Кудрицкого, в настоящий момент речь идет «о выживании системы» энергоснабжения страны.

По его утверждению, в настоящее время в стране почти не осталось не атомных электростанций, которые не получили бы повреждений в результате ракетных ударов с российской стороны. Кудрицкий добавил, что повреждены также порядка 30% подстанций и распределительных систем, и в сложившейся ситуации поставки электроэнергии из Европы не смогут решить проблему обеспечения страны полностью.

Кроме этого, он также обвинил Россию в попытке спровоцировать в стране кризисную ситуацию.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что для каждого региона страны разработан план эвакуации.

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