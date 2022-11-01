Вице-премьер Новак анонсировал подписание соглашений о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС

Россия и Иран собираются в ближайшее время подписать соглашения, который будут касаться зоны свободной торговли с ЕАЭС. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

«Мы договорились также снимать все барьеры, существующие сегодня на пути развития торговли между нашими странами. И речь идет о снижении барьеров на границах третьих стран.

«Договорились о заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом», — отметил Новак.

По его словам, страны смогли договориться о снятии барьеров, которые есть на пути развития торговли между государствами. Также могут быть снижены и те ограничения, которые находятся на границах третьих стран.

Ранее во вторник Новак сообщил, что Россия начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран. Он отметил, что Россия и Иран договорились о расширении номенклатуры, а в ходе межправкомиссии «и в узком, и в широком составе» удалось обсудить очень много тем.

По словам вице-премьера, отношения между странами — как внешнеэкономические, так и внешнеполитические — носят стратегический характер, и обе стороны намерены приложить все усилия для их развития.

Ранее он также сообщал, что товарооборот между странами с января по август 2022 года вырос в годовом выражении на 36,4%, до $3,3 млрд.