Россия с начала спецоперации на Украине и после ввода многочисленных санкций лишь только увеличила объемы международной торговли, что говорит о провале экономической блокады страны. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, ежемесячный объем торговли с Россией у Турции вырос на 198%, у Индии на 310%, Китай нарастил объемы торговли с РФ на 64%, Бразилия – на 106% и Япония – на 13%. При этом в списке есть и страны Евросоюза. Например, ежемесячный объем с Испанией у России вырос на 57%, с Нидерландами – на 32%, а с Бельгией – на 81%.

В публикации указали, что в 2020 году Россия из других стран закупила товаров на 220 млрд. При этом больше всего импорта пришлось на автомобили и запчасти, компьютерную технику и лекарства. Поле введения санкций объемы поставок в Россию упали, но некоторые страны смогли нарастить импорт. Например, поставки из Турции в Россию выросли на 113%, а из Китая – на 24%.

Авторы статьи добавили, что до начала спецоперации на Украине Россия была основным поставщиком нефти и газа в Европу. Но потом, после введения множества санкций, поставки были переориентированы в другие страны.

В конце сентября американский конгресс признал провал введенных в отношении России санкций, которые не изменили политику этой страны и не нанесли существенного ущерба ее политике.