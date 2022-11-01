В Минфине заявили, что за январь-октябрь нефть марки Urals выросла на 17,86% — до $79,57

В период за январь-октябрь нефть марки Urals выросла на 17,86% — в среднем до $79,57 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов России.

В этот же период в 2021 году средняя цена на нефть марки Urals составляла $67,51 за баррель. Тем не менее, отдельно за октябрь цена на Urals снизилась по сравнению с 2021 годом на 13% — до $70,62 за баррель против $81,49 за баррель.

Кроме того сообщается, что экспортная пошлина на нефть в России, начиная со вторника, 1 ноября 2022 года, снизится на $1,7 и составит $42,7 за тонну.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил обложить американские нефтяные компании дополнительным налогом на сверхдоходы, если они не будут участвовать в борьбе с дороговизной топлива.

До этого Байден заявил, что Соединенные Штаты продадут 15 млн баррелей из национального стратегического нефтяного резерва к концу года, а пополнение запасов начнут, когда цены упадут ниже $70 за баррель.