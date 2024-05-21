В Минцифры пообещали найти причины роста цен на связь

Министерство цифрового развития уже выясняет причины увеличения цен на услуги связи на 8,5% в апреле 2024 года в России, рассказал глава ведомства Максут Шадаев. Его цитирует РИА Новости.

«Мы сейчас разбираемся в причинах. Как будем готовы, прокомментируем», — сказал министр.

Данные о росте стоимости сотовой связи в апреле по сравнению с мартом 17 мая публиковал Росстат. Шадаев назвал повышение цен историческим.

В декабре 2023-го вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что операторам мобильной связи не позволят увеличивать цены в бесконтрольном порядке выше уровня инфляции. По его словам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за тем, чтобы цены были обоснованными.

Параллельно некоторые операторы связи стали предупреждать россиян о повышении тарифов с января 2024 года.

Ранее в России прогнозировали рост цен на все товары из-за повышения стоимости 4G.