Лия Заурбекова рассказала детали о конфликте с родственниками в полиции

Чеченка Лия Заурбекова записала новое видео, где сообщила о деталях конфликта в полиции. Об этом сообщает Msk1.ru.

По словам девушки, она отправилась в полицию вместе со своим другом Артемом. С молодым человеком она познакомилась за полгода до инцидента, за это время между ними установились доверительные отношения. При этом полицейские заверяли девушку, что она не встретит родственников, но возле участка ее уже ждали около 10 человек.

По словам Заурбековой, ей предложили разобраться с семьей самостоятельно. После того, как пара вышла из полиции, на них напали. Артем вернулся и написал заявление об избиении.

Заурбекова также добавила, что друг не принуждал ее к побегу. Семья девушки придерживается противоположного мнения. Они полагают, что Артем «вербовал» их дочь.

Девушка добавила, что давно хотела уйти из дома, причиной стало рукоприкладство.

До этого Заурбекова опубликовала другое видео, в котором поделилась деталями о своем местоположении после побега от семьи, которая заперла дочь дома после скандала. Девушка заявила, что находится в безопасности, и призвала семью «оставить ее в покое».

Ситуацией заинтересовался депутат Госдумы Адам Делимханов. Он заявил, что Заурбекову ввели в заблуждение и вскоре она вернется домой.

Ранее в Казани избившие мальчика подростки заставили его взять в рот трусы и помочились на него.