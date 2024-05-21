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Елена Санаева заявила о скорой выписке из больницы

Актриса Елена Санаева заявила, что не хочет раскрывать свой диагноз

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Народная артистка России Елена Санаева сообщила в беседе с изданием «Абзац», что ее скоро выпишут из больницы.

Санаева призналась, что чувствует себя хорошо. Она не стала называть свой диагноз. Актриса призналась, что не хочет делиться этой информацией.

13 мая Telegram-канал Baza сообщил, что Елена Санаева была госпитализирована из-за проблем с дыханием. По данным издания, ей якобы диагностировали легочную эмболию, однако сама артистка это не подтвердила.

По словам Санаевой, ее госпитализировали из-за проблем с сердцем. Она рассказала, что долгое время чувствовала себя плохо, однако не обращалась к медикам.

Елена Санаева дебютировала в кино в 1967 году — в фильме «Генерал Рахимов». Артистка получила известность, сыграв лису Алису в фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино». В 1991-м она удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, а в 2022-м — народной артистки России.

В фильмографии Санаевой более 60 работ. Она снималась в таких проектах, как «Водоворот», «Чучело», «Деревня Утка», «Законный брак», «Парфюмерша».

Ранее экс-солистка «Ранеток» рассказала о своей генетической мутации.

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