Bloomberg: Европа израсходует свои запасы газа не так быстро из-за теплой погоды

Синоптики прогнозируют относительно теплый ноябрь в 2022 году, поэтому запасы газа в европейских подземных газовых хранилищ (ПГХ) будут расходоваться не так быстро, написало агентство Bloomberg.

Агентство указывает, что, по прогнозам метеорологов, тепло в ноябре стало бы большим подспорьем, учитывая ситуацию на энергетическом рынке Евросоюза (ЕС).

«Тем не менее нельзя исключать периодические похолодания в ноябре и в зимнем сезоне 2022 — 2023 годов в целом», — указал синоптик Мэтью Дросс из компании Maxar Technologies.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что объемы запасов газа, которые сделал Евросоюз, превышают его потребность. По информации агентства, чтобы заполнить хранилища газа, страны Европы бросились импортировать его со всего мира.

В конце октября глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил, что газовые хранилища предприятия заполнены более чем на 100%. По словам главы OMV, газохранилища компании составляют около 25% австрийских резервов.