Новак: товарооборот между Россией и Ираном вырос более чем на 35% в январе-августе

Вице-премьер Новак сообщил о росте товарооборота между Россией и Ираном на 36,4%

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Morteza Nikoubazl/Reuters

Товарооборот между Россией и Ираном с января по август 2022 года вырос в годовом выражении на 36,4%, до $3,3 млрд. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, написало агентство РИА Новости.

«По итогам восьми месяцев текущего года товарооборот (между Россией и Ираном) прибавил 36,4% и составил $3,3 млрд», — сказал вице-премьер.

Новак также выразил уверенность, что товарооборот между странами в скором времени достигнет $4 млрд, поскольку показатель растет «рекордными темпами».

В первой половине октября председатель экономической комиссии Меджлиса (однопалатного парламента Ирана) Мохаммад Реза Пурэбрахими сообщил, что объем поставок товаров из исламской республики в Россию в марте-августе вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, события в мире, которые произошли в последние несколько месяцев, а также осложнение отношений между Россией и Западом создают новые возможности для сотрудничества Москвы и Тегерана.

Тогда же вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Иран продолжают прорабатывать вопросы, которые касаются своповых поставок нефти и газа.

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