Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о снижении уровня инфляции в России. Об этом он сказал во время заседания Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

По его словам, к концу октября инфляция составила 13% против 18% в апреле 2022 года.

Председатель правительства отметил показательность того, что в период с января по август объем торговли России со странами — членами ШОС увеличился более чем на треть и превысил $156 млрд.

Премьер заверил, что РФ продолжит делать все необходимое для закрепления этой положительной тенденции, для усиления кооперации по всем направлениям.

Ранее РБК сообщал, что рост налогов помешал пополнению бюджета России на 11,2 трлн рублей за последние 15 лет.

Накануне глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что темпы инфляции в стране сейчас ниже целевых.