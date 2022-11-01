Лавров заявил, что подорвать российскую экономику не удастся никому

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, обращаясь к участникам Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что подорвать российскую экономику и политическую стабильность не удастся никому, сообщает ТАСС.

«Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность», — процитировал обращение Лаврова директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Александр Нуризаде.

В Москве во вторник, 1 ноября, проходит конференция «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени», собравшая соотечественников, которые проживают за рубежом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны используют «самые нечистоплотные методы» геополитической инженерии в отношении Российской Федерации и Китая с целью сохранить свою гегемонию.