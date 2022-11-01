Фирма, управляющая отелями для беженцев в Британии, сообщила о рекордной прибыли

Компания, нанятая Министерством внутренних дел Великобритании для управления гостиницами и другими помещениями для лиц, ищущих убежища, увеличила свою прибыль более чем в шесть раз в прошлом году, а ее три директора разделили дивиденды в размере почти 28 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет The Guardian.

Clearsprings Ready Homes имеет 10-летний контракт на управление жильем для беженцев в Англии и Уэльсе.

Clearsprings увеличила свою прибыль с 4 419 841 фунтов стерлингов до 28 012 487 фунтов стерлингов за год, а дивиденды выросли с 7 миллионов фунтов стерлингов до 27 987 262 фунтов стерлингов.

Просители убежища в отелях получают чуть более 1 фунта стерлингов в день, 8,24 фунта стерлингов в неделю на покупку предметов первой необходимости.

Ранее сообщалось, что в Великобритании постепенно перестает действовать запущенная в марте социальная программа «Дома для Украины», из-за чего украинские беженцы остаются без крыши над головой.