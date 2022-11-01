Фирма, управляющая отелями для беженцев в Британии, сообщила о рекордной прибыли

close
100%
Depositphotos

Компания, нанятая Министерством внутренних дел Великобритании для управления гостиницами и другими помещениями для лиц, ищущих убежища, увеличила свою прибыль более чем в шесть раз в прошлом году, а ее три директора разделили дивиденды в размере почти 28 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет The Guardian.

Clearsprings Ready Homes имеет 10-летний контракт на управление жильем для беженцев в Англии и Уэльсе.

Clearsprings увеличила свою прибыль с 4 419 841 фунтов стерлингов до 28 012 487 фунтов стерлингов за год, а дивиденды выросли с 7 миллионов фунтов стерлингов до 27 987 262 фунтов стерлингов.

Просители убежища в отелях получают чуть более 1 фунта стерлингов в день, 8,24 фунта стерлингов в неделю на покупку предметов первой необходимости.

Ранее сообщалось, что в Великобритании постепенно перестает действовать запущенная в марте социальная программа «Дома для Украины», из-за чего украинские беженцы остаются без крыши над головой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть