FT: Tesla вела переговоры о приобретении до 20% акций сырьевого трейдера Glencore

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Tyrone Siu/Reuters

Американская Tesla вела предварительные переговоры со швейцарской Glencore по поводу возможной покупки от 10 до 20% сырьевого трейдера. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

В публикации отметили, что переговоры начались еще в 2021 году и продолжились в марте 2022 года во время визита исполнительного директора Glencore Гэри Нэгла на завод Tesla в калифорнийском Фримонте.

Однако пока результатов переговоров нет. Кроме того, по словам источников, сама Tesla засомневалась, что подобная сделка будет идти совместно с поставленными компанией целями по снижению углеродного следа, учитывая какие крупные угольные операции совершает Glencore.

По данным издания, Glencore еще не добывает литий, но уже стала им торговать. Кроме того, у компании есть одно из крупнейших предприятий по переработке аккумуляторов. При этом сам основатель Tesla Илон Маск ранее отмечал, что цены на литий выросли до «сумасшедшего уровня».

В июне Forbes написал, что Маск лишился порядка $16,9 млрд, и при этом акции автоконцерна упали на 9,2% всего через сутки после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla.

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