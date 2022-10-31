Нефтедобыча в России уменьшится до 10,1 млн баррелей в сутки к 2027 году

Нефтедобыча в России может уменьшиться до 10,1 млн баррелей в сутки к 2027 году, однако в начале 30-х годов уровень добычи снова возрастет. Об этом сообщается в ежегодном докладе организации World Oil Outlook (WOO).

ОПЕК ожидает, что добыча нефти и конденсата в России снизится с 10,8 млн баррелей в сутки в 2021 году до 10,1 миллиона баррелей в 2027 году. При этом в начале 2030-х годов ежедневный уровень добычи снова вырастет, в частности благодаря проекту «Восток Ойл».

По прогнозам организации, в краткосрочной и среднесрочной перспективе низкий внутренний спрос в России спровоцирует уменьшение предложения нефти и конденсата. Также на эту ситуацию повлияет эмбарго и санкции.

В WOO спрогнозировали, что уровень добычи в 30-е годы вырастет до 10,5 млн баррелей в сутки, а к 2045 году будет на уровне 10,4 млн баррелей в сутки.

Ранее в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение осведомленных источников писала, что российские компании в октябре производили нефть в объеме 1,47 млн тонн в сутки с учетом конденсата, что ниже квоты ОПЕК+. Уточняется, что экспорт российской нефти по морю и трубопроводам сократился на 2%, до 640 тыс. тонн в сутки.