Times: пенсионная система ФРГ находится на грани краха из-за нехватки средств

Обозреватель британской газеты Times Оливер Муди сообщил, что пенсионная система Германии находится на грани коллапса из-за нехватки средств.

«Государственная пенсионная система ФРГ находится на грани краха, а так как продолжительность жизни не прекращает расти, пенсионный возраст в скором времени придется повысить», — считает он.

Журналист отметил, что в европейских странах 22% процента населения составляют граждане старше 65 лет. При этом, по его словам, в ближайшее время эта демографическая группа будет только расти, что спровоцирует снижение вливаний в систему социального страхования и увеличению выплат.

Публицист напомнил, что ранее немецкие экономисты предупреждали, что пенсионная система страны может рухнуть при отсутствии экономических реформ, но эти прогнозы были отвергнуты.

Президент Конфедерации ассоциаций немецких работодателей Райнер Дулгер отмечает, что пенсионная система Германии рухнет в ближайшие пять лет, если властям не удастся остановить тенденцию крупных выплат: немецкие пенсионеры получают 48% от средней заработной платы.

«В данный момент на сто работников, которые платят взносы в пенсионный фонд, — 50 пенсионеров. Через 15 лет их будет уже 70», — цитирует Times Дулгера.

Дулгер считает, что для немецкого правительства тема краха пенсионной Европы является чем-то вроде табу.

В статье указывается, что вероятность скорого краха увеличивает сложность реформирования пенсионной системы страны.

Ранее немецкое издание Handelsblatt писало, что предприятия Германии могут столкнуться с небывалой ранее волной сокращений на фоне энергетического кризиса в регионе.