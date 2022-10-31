Инфляция в Европе достигла рекордных 10,7% в годовом исчислении в октябре

Евростат: инфляция в Европе достигла рекордных 10,7% в годовом исчислении в октябре

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Reuters

Инфляция в европейском регионе в октябре установила новый рекорд и дошла до отметки в 10,7%. Об этом сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

«Прогнозируемый уровень инфляции в октябре составил 10,7% в годовом исчислении», — отметили в публикации.

По данным ведомства, инфляция в Европе растет с марта без остановки, при этом последний раз рекорд был зафиксирован в сентябре на уровне 9,9%.

В Евростате указали, что ВВП в годовом исчислении уменьшился с 4,3% во втором квартале до 2,1% в третьем квартале текущего года. При этом основная причина рекордного роста цен заключается в подорожании энергоресурсов, которые уже выросли на 41,9%.

Ранее в понедельник газета Mail on Sunday писала, что в Британии может начаться рост цен на продовольствие из-за выхода России из зерновой сделки. Уточняется, что первыми грядущей зимой могут подорожать хлеб и макаронные изделия.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что торговые отношения США и Евросоюза (ЕС) осложнились из-за американского закона о снижении инфляции, который может привести лишь к новому трансатлантическому коммерческому противостоянию.

Ранее глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку заявил, что Отказ от российских углеводородов ведет к глобальной инфляции.

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