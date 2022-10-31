FT: между США и ЕС существуют разногласия по тарифам на украинскую продукцию

Financial Times: ЕС пытается уговорить США отказаться от тарифов на украинскую продукцию

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Gleb Garanich/Reuters

У Евросоюза (ЕС) и США есть разногласия по вопросу отмены тарифов на украинскую продукцию. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на сообщение источников в дипломатических кругах.

«ЕС пытается уговорить США отказаться от тарифов», — сказал собеседник агентства.

Как пишет издание, ЕС приостановил действие всех тарифов и квот до июня 2023 года, однако Вашингтон отменил только антидемпинговые пошлины на сталь.

Отмечается, что чиновники Еврокомиссии (ЕК) месяцами призывают американских коллег последовать своему примеру. Но в Белом доме опасается критики со стороны республиканцев из-за того, что дешевый импорт может угрожать рабочим местам в США.

Во второй половине апреля агентство Bloomberg сообщило, что ЕС предложил временно отменить тарифы и квоты на экспорт товаров из Украины, чтобы поддержать экономику страны.

В середине сентября издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Госстата написало, что цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%.

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