Центробанк Узбекистана: почти 70 тысяч россиян открыли счет в банках страны в 2022 году

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Счета в банках Узбекистана с начала 2022 года открыли почти 70 тысяч россиян, около половины из них на постоянной основе работают и находятся в республике. Об этом заявил председатель правления узбекистанского Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, написало агентство «Прайм».

«С начала года 67 тысяч россиян открыли счета, и около половины из них на постоянной основе работают и находятся в Узбекистане», — сказал Нурмурадов.

В первой половине октября пресс-служба грузинской неправительственной организации IDFI (Институт развития свободы информации) сообщила, что более 60 тыс. российских граждан открыли счета в коммерческих банках Грузии с конца февраля 2022 года по 31 августа.

В конце сентября стало известно, что с 17 по 26 сентября в Грузию прибыли 78 742 гражданина России.

Во второй половине октября в МВД Узбекистана рассказали, что в республику с января по сентябрь 2022 года въехали 318,15 тысячи россиян. По данным ведомства, наибольший приток россиян зафиксировали в июле — сентябре — 189,175 тысячи.

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