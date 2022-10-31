В Таиланде приземлился первый с марта 2022 года российский авиарейс

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Генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил, что в аэропорту острова Пхукет в Таиланде приземлился первый с марта 2022 года рейс российской авиакомпании «Аэрофлот». Его слова передает РИА Новости.

Консул уточнил, что самолет приземлился в 21:12 по местному времени (17:12 мск) в международном аэропорту Пхукета и привез в Таиланд 364 российских пассажира.

В начале октября Владимир Соснов заявлял, что авиакомпания «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Москвы на Пхукет с 30 октября.

Как сообщала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в случае возобновления прямого авиасообщения между странами стоимость перелета из РФ в Таиланд снизится на 35–40%.

Директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев также заявлял, что Россия ведет переговоры с Вьетнамом, Индонезией, Мьянмой, Таиландом и другими странами АСЕАН о возобновлении прямых авиасообщений.

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