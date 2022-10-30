Власти Украины заявили, что заблокировано движение 218 судов по зерновой сделке

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Vincent Mundy/Reuters

Министерство инфраструктуры Украины заявило, что движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, заблокировано, передает ТАСС.

«В связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имеет разрешений от общего координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала Россию выполнять обязательства по зерновой сделке.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отложил поездку на саммит в Алжир из-за срыва зерновой сделки.

Отмечается, что Гутерриш проводит активные контакты, чтобы добиться участия России в сделке. В заявлении также говорится, что он глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на своей странице в Twitter призвала Россию пересмотреть свое решение по зерновой сделке.

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