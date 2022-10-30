Французский политик обвинил НАТО в диверсиях на «Северных потоках»

Отказ Швеции раскрывать результаты расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» может свидетельствовать о причастности к случившемуся. Об этом написал французский политик-голлист Флориан Филиппо на своей странице в Twitter.

«Таким образом, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это обозначает [причастность] силы (или сил) НАТО», — заявил политик, подчеркивая, что «правда скоро выяснится».

Накануне в Минобороны России заявили об участии представителей ВМС Великобритании в планировании подрывов «Северных потоков».

В Минобороны Соединенного Королевства назвали заявление Москвы о причастности Лондона к подрыву газопроводов «выдумкой». В британском военном ведомстве также заявили, что «российское Министерство обороны прибегает к распространению ложных утверждений поистине невероятного масштаба».

В России ЧП на «Северных потоках» классифицировали как акт международного терроризма, а ряд европейских государств приступил к расследованию произошедшего. При этом Москву к разбирательству допускать отказались.