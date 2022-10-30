Oil Price: крупнейший химический гигант ФРГ BASF пострадал от рекордных цен на газ

Крупнейший немецкий химический гигант BASF в третьем квартале 2022 года сократил производство из-за резко выросших расходов на газ и электроэнергию. Об этом заявил гендиректор компании Мартин Брудермюллер, передает Oil Price.

«Неопределенность, которая возникает из-за огромного количества правил Евросоюза, оказывает сильное негативное давление на химическую отрасль. Наша программа экономии и снижения цен направлена на сохранение конкурентоспособности как в Германии, так и в Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы вынуждены решительно действовать, чтобы выполнять обязательства перед нашими работниками, акционерами и обществом», — отметил Брудермюллер.

В публикации отметили, что удар по производству компании BASF является громким сигналом, что экономика Европы постепенно теряет конкурентоспособность в долгосрочной перспективе из-за высоких цен на газ. При этом химическая промышленность традиционно является энергоемкой, поэтому страдает от энергокризиса сильнее всего.

По данным Oil Price, воздействие энергоркизиса сейчас настолько велико, что многие предприятия в Европе стали сокращать производство. Некоторые компании и вовсе закрываются. Кроме того, некоторые организации пытаются перенести свое производство в другие страны, поэтому есть риск, что они могут покинуть Европу окончательно. Все это отрицательно влияет как на экономику европейского региона, так и на ее конкурентоспособность.

19 октября газета The Financial Times писала, что в Европе назрел промышленный спад из-за уменьшения поставок газа из России. Издание отмечает, что недостаток энергии стал причиной снижения объемов производства — в первую очередь страдает химическая промышленность, которая является основной экономической мощи Германии.